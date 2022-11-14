Минобороны лишило аккредитации журналистов, посетивших освобожденный Херсон без разрешения – омбудсмен призвал пересмотреть это решение

Министерство обороны Украины решило лишить аккредитации ряд представителей СМИ, которые освещали события в городе Херсоне после его освобождения от российских оккупантов, из-за нарушения правил работы в зоне боевых действий.

Об этом сообщил Генштаб в воскресенье, 13 ноября.

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и оговорки, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего Вооруженными силами №73 от 3 марта 2022 года, а также соответствующих распоряжений военного командования.

В свою очередь, в полномочный Верховной Раде по правам человека Дмитрий Лубинец отметил в Telegram, что в условиях войны доступ медиа должен контролироваться, поскольку это международный стандарт. По его словам, именно для этого в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины было создано Центральное управление гражданско-военного сотрудничества.

В то же время, по мнению омбудсмена, коммуникация с международными СМИ остается недостаточной. В то время как они должны предоставлять миру информацию с места событий, чтобы жители государств-партнеров видели, для чего передается оружие и создаются гуманитарные программы для Украины, финансируемые по налогам.

«Жители Херсона с флагами на плечах поют гимн Украины в сюжете CNN. Разве это не прекрасно? Люди из других стран увидели правду – что херсонцам не нужен никакой «русский мир», а они украинцы и ждали ВСУ», – добавил Лубинец.

Омбудсмен убежден, что отмена разрешений на деятельность журналистов в таких условиях неприемлема. Поэтому он обратился к Резникову с призывом пересмотреть соответствующее решение, а также подходы к гражданско-военному сотрудничеству с журналистами.

«Мир должен знать правду о преступлениях русской федерации! А журналисты должны иметь возможность распространять эту правду! » – подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Как известно, Херсон уволили всего 3 дня назад. Уже 14 ноября Зеленский приехал в недавно освобожденный от оккупантов Херсон.