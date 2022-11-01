В Херсоне задержали российского оккупанта, переодетого в гражданскую одежду

Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобождённом Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».

Об этом сообщает СБУ.

После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил россии.

Также правоохранители установили, что его задачей в освобожденном от оккупантов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

«Пока этого оккупанта ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее российский солдат рассказал, что им приказали переодеваться в гражданское и «съ**ывать, как хотите»