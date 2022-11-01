Водоканал начал ремонт водопровода Николаев-Днепр, но предупредил, что работы очень много

Сотрудники «Николаевводоканала» во главе с генеральным директором предприятия Борисом Дуденко 14 ноября приступили к ремонту водопровода Днепр-Николаев.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия.

На место работ были доставлены материалы и специальная техника. Несколько бригад специалистов уже успели демонтировать разрушенные участки. На месте прочищали часть уцелевшего водопровода и проводили сварочные работы.

“Уважаемые горожане, сразу предупреждаем, что работы очень много. Ведь в четырех местах есть повреждения разной степени, но мы приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть комфорт в наши дома”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Николаевводоканал» рассказал о подготовке к ремонту водопровода с пресной водой из Днепра.