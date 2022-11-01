Укрзалізниця впервые с февраля запустила поезд Николаев-Киев

Укрзалізниця впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской ОВА и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня из Киева в 22:00. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Поезд №121/122 Киев-Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.

Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 7:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 6:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзалізниці.

– После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в другие города Украины или привезти все необходимое, - отметил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.

Он также добавил, что уже в ближайшие несколько дней будет возобновлено железнодорожное сообщение с Херсоном.