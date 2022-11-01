Президент Зеленский вручил звезду Героя разведчику, поднявшему над освобожденной Снигиревкой флаг Украины

Звание Героя Украины присвоили разведчику, сержанту Андрею Орлову, проявившему себя в боях на Херсонском направлении и при освобождении Снигиревки.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Еще в сентябре Орлов проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине, был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую и уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снигиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации, – сказал Зеленский.