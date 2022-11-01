В Луцке заработал McDonald's

Ресторан сети быстрого питания McDonald's в Луцке в четверг, 17 ноября, возобновил работу.

Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

Ресторан находится по адресу проспекту Соборности, 43 (ТРЦ Порт City).

Зал и терраса заведения вмещает 340 мест для гостей. Посетители могут сделать заказы внутри ресторана на одном из 6 двухсторонних терминалов самообслуживания, заехать на МакДрайв с двумя линиями въезда, где меню представлено на современных цифровых бордах или воспользоваться доставкой McDelivery.

«Расположен McDonald's в ТРЦ, поэтому будет открываться в 10:00, вместе с началом работы центра, и будет закрываться в 21:00, как и все заведения в сети McDonald's», - добавили в компании.

Во время воздушной тревоги заведения будут закрывать, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Напомним, во вторник, 20 сентября, впервые с полномасштабного вторжения в Украине вновь открылись три ресторана McDonald's. Первые точки открылись в Киеве.

Следом за Киевом McDonald’s открылся во Львове.