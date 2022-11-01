Омбудсмен ознакомился с работой николаевского центра по освобождению военнопленных

В Николаеве 17 ноября в Консультационном центре Координационного штаба по обращению с военнопленными принимали делегацию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

“Отработали вопросы взаимодействия нашего Южного регионального центра с офисом Уполномоченного. Есть предварительные наработки по расширению рамок работы – наши специалисты уже в скором времени будут готовы оказывать консультативную помощь еще и родственникам пропавших без вести, родственникам гражданских, которых захватили в плен”, - отметила она.

По ее словам, обращения от родственников украинских воинов, которые в плену, поступают ежедневно.

“Напомню, что приоритет работы нашего центра – помочь каждому, кто ждет своих Героев из плена… Команда Консультационного центра ознакомила Дмитрия Лубинца и членов делегации с принципами работы регионального представительства и провела ознакомительную презентацию кабинетов психологической и юридической помощи. Также показали детскую комнату, где наши педагоги работают с малышами и помогают им справиться с травмами в игровой форме”, - говорится в сообщении.

В ходе визита Дмитрий Лубинец представил регионального координатора Офиса омбудсмена Украины по связям с общественностью по Николаевщине. Им стал один из членов команды Консультационного центра Вадим Жепало. Теперь центр люди могут обратиться и получить консультацию и помощь еще и от представителя Офиса омбудсмена.

Консультационный центр оказывает поддержку семьям военнопленных из Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Консультационная линия и запись на прием:

телефон – 0 800 200 202

пн-пт 09:00 – 17:00

Адрес: Николаев, улица Никольская, 37 (прием по предварительной записи).