Космический телескоп сфотографировал звезду, спрятавшуюся внутри «песочных часов»

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал протозвезду L1527 в созвездии Тельца.

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.

Сама протозвезда скрыта посредине "песочных часов" из газа и пыли. Эта протозвезда относительно молода, ей около 100 тысяч лет. Ее масса оценивается в 20% и 40% массы Солнца.