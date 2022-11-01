Космический телескоп сфотографировал звезду, спрятавшуюся внутри «песочных часов»

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал протозвезду L1527 в созвездии Тельца.
Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.
Сама протозвезда скрыта посредине "песочных часов" из газа и пыли. Эта протозвезда относительно молода, ей около 100 тысяч лет. Ее масса оценивается в 20% и 40% массы Солнца.
"Протозвездам, все еще закованным в темное облако пыли и газа, нужно пройти долгий путь, прежде чем они станут полноценными звездами… Этот вид L1527 показывает, как выглядели наше Солнце и Солнечная система в зачаточном состоянии", - сообщили в космическом агентстве.