Космический телескоп сфотографировал звезду, спрятавшуюся внутри «песочных часов»

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18.11.2022 03:36

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал протозвезду L1527 в созвездии Тельца.

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.

Сама протозвезда скрыта посредине "песочных часов" из газа и пыли. Эта протозвезда относительно молода, ей около 100 тысяч лет. Ее масса оценивается в 20% и 40% массы Солнца.

"Протозвездам, все еще закованным в темное облако пыли и газа, нужно пройти долгий путь, прежде чем они станут полноценными звездами… Этот вид L1527 показывает, как выглядели наше Солнце и Солнечная система в зачаточном состоянии", - сообщили в космическом агентстве.

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