В Японии для министра создадут цифрового двойника – он будет улучшенной версией человека

Министр цифровых технологий Японии Таро Кон получит цифрового двойника.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на Eurekalert.

Кибернетический аватар – это не просто робокопия конкретного человека, а по сути его лучшая версия, с улучшенными физическими и умственными способностями. "Клонированный" министр поможет исследователям понять, как люди воспринимают таких двойников и смогут ли они потенциально заменить настоящего человека. Это позволит определить новые социальные нормы для общества аватаров.

Считается, что подобные аватары позволят людям участвовать одновременно в нескольких мероприятиях, не находясь на месте физически. В перспективе владельцы смогут одновременно управлять несколькими двойниками, что позволит повысить эффективность бизнес-операций.

Программа исследований и развития Moonshot проходит под руководством Кабинета министров и при содействии Японского агентства по науке и технологиям. Результаты проверки этой концепции с помощью министра Таро Кона планируют получить до конца года. Целью программы Moonshot называют стремление к 2050 году создать общество, в котором люди будут освобождены от ограничений тела, мозга, пространства и времени.