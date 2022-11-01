На водопроводе Днепр-Николаев восстановили уже два из четырех поврежденных участков

На водопроводе Днепр-Николаев из четырех поврежденных участков уже отремонтированы два.

Об этом сообщили в "Николаевводоканале".

На первом участке установлены три метра трубы и три угла поворота. На втором участке в результате мощного взрыва была разрушена задвижка весом более 16 тонн и диаметром 1,4 метра. Сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго» демонтировали деталь и уже установили около пяти метров новой трубы.

Сейчас ведутся работы на третьем и четвертом участках. На третьем участке в результате взрыва разлетелась камера, в которой пролегает водопровод. От ударной волны в нескольких метрах треснула задвижка. На этом участке специалистам придется установить более восьми метров новой трубы. На четвертом участке уже не первый день работают специалисты ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". На сегодняшний день они заменили около шести метров разрушенного водопровода. В настоящее время проводятся сварочные работы.

Напомним, что на восстановление водопровода Днепр-Николаев понадобится до месяца времени.