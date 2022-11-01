Стали известны десять финалистов украинского отбора на Евровидение

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17.11.2022 19:08

Суспільне Мовлення 17 ноября обнародовало список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе "Евровидение-2023". Финал состоится ровно через месяц – 17 декабря в Киеве.

Об этом сообщает Суспільне.

Участники финала:

2TONE – "Квітка"

Angelina – "Stronger"

DEMCHUK – "Alive"

FIINKA – "Довбуш"

Jerry Heil – "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ – "Колискова"

Moisei – "I'm Not Alone"

OY Sound System – "Ой, тужу"

Tember Blanche – "Я вдома"

"TVORCHI – "Heart Of Steel"

Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.

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