Стали известны десять финалистов украинского отбора на Евровидение

Суспільне Мовлення 17 ноября обнародовало список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе "Евровидение-2023". Финал состоится ровно через месяц – 17 декабря в Киеве.

Об этом сообщает Суспільне.

Участники финала:

2TONE – "Квітка" Angelina – "Stronger" DEMCHUK – "Alive" FIINKA – "Довбуш" Jerry Heil – "WHEN GOD SHUT THE DOOR" KRUTЬ – "Колискова" Moisei – "I'm Not Alone" OY Sound System – "Ой, тужу" Tember Blanche – "Я вдома" "TVORCHI – "Heart Of Steel"

Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.