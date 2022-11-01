Стали известны десять финалистов украинского отбора на Евровидение

Суспільне Мовлення 17 ноября обнародовало список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе "Евровидение-2023". Финал состоится ровно через месяц – 17 декабря в Киеве.
Об этом сообщает Суспільне.
Участники финала:
2TONE – "Квітка"
Angelina – "Stronger"
DEMCHUK – "Alive"
FIINKA – "Довбуш"
Jerry Heil – "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
KRUTЬ – "Колискова"
Moisei – "I'm Not Alone"
OY Sound System – "Ой, тужу"
Tember Blanche – "Я вдома"
"TVORCHI – "Heart Of Steel"
Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.