Российский военный попросил политубежища в Испании – его бригада устроила геноцид в Буче и Андреевке

Российский военный Никита Чибрин, служивший в 64-й мотострелковой бригаде, попросил политического убежища в Испании. Его бригада известна тем, что именно ее обвиняют в совершении военных преступлений в Буче.

О своих намерениях Чибрин рассказал The Guardian и в интервью правозащитному проекту Gulаgu.nеt.

По его словам, он провел в Украине более четырех месяцев. Чибрин утверждает, что отказался от участия в войне еще 24 февраля, о чем дал знать своему командованию. После этого его якобы сняли с должности армейского механика.

- Они угрожали мне тюрьмой. В конце концов мои командиры решили использовать меня в качестве уборщика и грузчика. Меня разместили вдали от поля боя, — рассказывает военный в интервью The Guardian.

В армию Чибрин пошел летом 2021 года — по его собственному признанию, из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке.

16 июня Чибрин смогу покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в россию. После побега он связался с правозащитниками из Gulаgu.nеt, чтобы те помогли ему покинуть россию. 15 сентября он приземлился в Мадриде, где сразу попросил политубежища. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении, его разместят во временном центре для беженцев.

Напомним, ранее российский военнослужащий из 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин признался в убийствах и мародерстве во время оккупации Киевской области.

Как известно, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершавших преступления против украинцев в Буче под Киевом. Также в разведке заявили, что тот факт, что 64-й мотострелковой бригаде, которая зверствовала под Киевом, присвоили звание «гвардейская», говорит о том, что в россии на уровне высшего руководства поощряют преступления против украинцев.