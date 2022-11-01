В Карпатах уже выпало больше метра снега

На высокогорье Карпат высота снежного покрова превысила один метр, а температура упала до 4 градусов мороза.
Об этом сообщили на Черногорском горном поисково-спасательном посту.
«Усложнение погодных условий.
По состоянию на 09:40, 18.11.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 см., а на склонах – больше метра. Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха -4°С. Просьба воздержаться от выхода в высокогорье», – говорится в сообщении.