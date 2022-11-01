Південноукраїнський енергокомплекс виробив 650 млрд кВт·год електроенергії з початку експлуатації

Нову знаменну дату вписано в історію ВП ПАЕС 22 жовтня 2022 року. Ці 650 млрд кВт·год, згенеровані енергоблоками Південноукраїнської АЕС, гідроагрегатами Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС, мають велике значення для нашої держави. Особливо, коли багато українських сімей змушені пристосовувати своє життя до екстрених і планових відключень електроенергії. У час, коли росія постійно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, спричиняючи дефіцит генерувальних потужностей, на атомників, зокрема й південноукраїнських, лягає додатковий тягар відповідальності. Вони цілодобово ведуть боротьбу на енергетичному фронті. Їхня зброя – стабільність енергосистеми України.

«Попри труднощі, з якими стикаються сьогодні всі українські енергетики, наш колектив продовжує стабільно виробляти, мабуть, один із найбільш життєво необхідних товарів – електроенергію. У нинішньому, і думаю, не останньому, виробничому досягненні є внесок кожного працівника енергокомплексу, - переконаний генеральний директор ВП ПАЕС Ігор Полович. – Показово, що навіть у важкі часи наш колектив невпинно працює над підвищенням безпеки ядерних блоків. Це дозволяє нам надійно експлуатувати обладнання енергоблоків і гідроагрегатів, вирішувати виробничі завдання з безпечного виробітку електроенергії».

Початок своєї історії ВП ПАЕС бере з пуску першого енергоблока в 1982 році. У грудні нинішнього первісток атомного гіганта на півдні України відзначить свій 40-річний ювілей. У 2013-у, коли проєктний термін експлуатації блока добіг кінця, після масштабної реконструкції та модернізації обладнання, його роботу продовжено ще на 10 років – до 2 грудня 2023-го. Це дозволило лише першим блоком щороку виробляти майже 7 млрд кВт·год електроенергії. Нині південноукраїнські атомники готуються до продовження дії ліцензії енергоблока №1.

Попри війну, активні бойові дії, руйнування інфраструктури на прилеглих до енергокомплексу територіях і надскладну логістику ВП ПАЕС ні на мить не зупинив реалізацію низки інвестпрограм. Перша стосується введення в роботу третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, пробне підключення якого відбулося в травні 2022 року. Друга інвестиційна програма передбачає реалізацію проєкту «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1…3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Південноукраїнської АЕС». Його завдання – зняти обмеження потужності енергоблоків ПАЕС і уникнути втрат виробництва електроенергії через високу температуру циркуляційної води, викликану недостатньою охолоджувальною здатністю Ташлицького ставка-охолоджувача в спекотні літні періоди. Втілення проєкту розпочалося в 2016 році. У 2021-му були завершені будівельно-монтажні роботи на двох басейнах, а в травні 2022-го – на 3-му та 4-му. Сьогодні на обладнанні насосних агрегатів, що живлять басейни водою, на допоміжному устаткуванні та системах ведуться пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні і комплексні випробування. В першій половині 2023 року планується завершити будівництво 5-го, останнього, басейну.

Загалом щорічний внесок Південноукраїнського комплексу в енерговиробництво України становить від 16 до 20 млрд кВт·год. До весни 2022 року це складало майже 10% від загальнодержавного виробітку та приблизно 20% від усієї електроенергії, виробленої українською атомною генерацією. З березня - після окупації росією Запорізької АЕС і зупинки всіх шести її енергоблоків - відсотки змінилися і становлять 17% та 30,4% відповідно. З лютого 2022 року енергоблоки ПАЕС працюють у режимі нормованого первинного регулювання частоти. Сертифікований обсяг резерву на кожен з «мільйонників» становить 20 МВт.

За роки існування робота енергокомплексу дала можливість країні заощадити понад 173 млрд м3 природного газу або 227 млн тонн донецького вугілля, які необхідно було б спалити для отримання 650 млрд кВт·год. Замінивши вуглецеві джерела енергії, ВП ПАЕС запобіг викидам у атмосферу 319 млн тонн вуглекислого газу, якби ТЕС працювали на природному газі, чи 665,6 млн тонн у випадку використання вугілля. Якщо 650 млрд кВт·год перерахувати на річне споживання електроенергії населенням (у довоєнний період в середньому 38 млрд на рік), то Південноукраїнський енергокомплекс зміг би безперебійно забезпечувати українців світлом і теплом упродовж 17 років.

ВП ПАЕС зробив і продовжує робити значний внесок у становлення та розвиток вітчизняної атомної галузі, в зміцнення промислового потенціалу та енергетичної безпеки України. Завдяки невпинній праці декількох поколінь південноукраїнських атомників на підприємстві були втілені важливі інноваційні та конструкторські рішення. Очільник енергокомплексу Ігор Полович переконаний, що багаторічний досвід колективу, відповідальний підхід до справи й надалі допомагатимуть підприємству успішно працювати. Ці складові стали міцними підвалинами для розвитку та впевненого руху вперед.

Матеріал для публікації надано управлінням інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС. Фото Максима Дондюка.