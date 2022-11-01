Еще в одном польском городе можно обменять украинское водительское удостоверение

В польском Гданьске появилась возможность обменять украинское водительское удостоверение.

Об этом сообщает Николаевский РСЦ МВД.

Услугу можно получить в ГП «Документ» по адресу: Гданьск, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ Kaufland - Galeria Chełm).

Она предоставляется:

- в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол); - когда истек срок действия (актуально для водительских прав, выданных впервые на 2 года); - в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Записаться на обмен можно онлайн – через электронную очередь и в порядке «живой» очереди – получив талон непосредственно в помещении ГП «Документ».

Важно, что услуга обмена предоставляется только лично и при наличии физического документа, поскольку имеющееся водительское свидетельство нужно передать администратору центра ГП «Документ».

Напомним, с конца августа в Варшаве по адресу: 02-222, Иерусалимская аллея, 179, ТРЦ Blue City также работает центр ГП «Документ», где можно обменять украинское водительское удостоверение.