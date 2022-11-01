«Укрзалізниця» запускает регулярный поезд из Киева в освобожденный Херсон

«Укрзалізниця» возобновляет регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Херсоном. Первый рейс отправится из Киева уже сегодня, 18 ноября. Поезд будет отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

Об этом сообщает украинский Forbes.

Отправление поезда из Киева состоится в 22:14, прибытие в Херсон - ориентировочно в 09:00. Указанный поезд будет курсировать по одному составу с поездом №122/121 Киев — Николаев.

В Херсон будут направляться вагоны «Поезда к Победе», расписанные украинскими художниками.

В первый рейс в Херсон поедет около 200 пассажиров, купивших «билет к победе». Проект реализуется в сотрудничестве «Укрзалізниці» и UNITED24. Концепцию проекта разработало агентство Gres Todorchuk.

В то же время, по словам председателя Николаевской ОВА Виталия Кима, билетов из Николаева в Херсон на ближайшую неделю нет.

- Восстанавливается сообщение в сторону Херсона, он (железнодорожный состав – ред.) идет через Николаев. Пока билетов нет. Я лично искал. Нет и на следующую неделю, билеты все раскуплены, – сказал Ким в эфире национального телемарафона в пятницу.

Напомним, во вторник, 15 ноября, впервые с полномасштабного вторжения россии в Николаев прибыл пассажирский поезд из Киева.

Как известно, «Укрзалізниця» начала продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь.