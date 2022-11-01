На водоводе в Николаев отремонтировали три из четырех повреждений, воду дадут после появления электроэнергии на Херсонщине, – Ким

Полностью возобновить поставки питьевой воды в Николаеве смогут только после ремонта электросетей в Херсонской области, а на это может уйти несколько недель.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Мы три из четырех участков уже отремонтировали. Продвигаемся, но есть участки, где заминированы и мы ждем саперов. Полное восстановление водоснабжения будет возможно приблизительно после того, как будет ток на Херсонщине. Так как подстанция подкачки на 3,5 мегаватта находится на территории Херсонской области, там нет питания. Но мы работаем, бригады вовлечены, чтобы работать параллельно, а не последовательно. Я уверен, что мы дадим воду – это вопрос ближайших недель, – сказал Ким.

Началник ОВА уточнил, что в самой Николаевской области Снигиревка и территории южнее остаются без электроэнергии из-за уничтоженных сетей. В настоящее время это около 20 тысяч абонентов.