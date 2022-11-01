Николаевские аграрии первыми в Украине закончили сбор урожая всех сельскохозяйственных культур

Аграрии Николаевщины первыми завершили уборку урожая всех сельскохозяйственных культур, намолотив почти 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Лидерами по урожайности являются Винницкая и Кировоградская, там намолотили более 3 миллионов тонн зерна каждая.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 64,8 ц/га.

В целом по состоянию на 17 ноября 2022 года уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9 миллиона га (81%) при урожайности 43,4 ц/га, намолочено 39,1 миллионов тонн зерна.