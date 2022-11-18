Патрульные призвали николаевцев носить светоотражающие элементы, чтобы водители могли заметить их в темноте

Николаевские патрульные напомнили горожанам о важности использования световозвращателей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Инспекторы отдела по связям с общественностью Главного управления Нацполиции в области вместе с патрульными провели профилактические беседы с гражданами о безопасности пешеходов в темное время суток.

Также инспекторы дарили светоотражающие браслеты, которые легко размещаются на верхней одежде и делают пешехода более заметным для водителей.