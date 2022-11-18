Патрульные призвали николаевцев носить светоотражающие элементы, чтобы водители могли заметить их в темноте

прочтения: 143
18.11.2022 18:41

Николаевские патрульные напомнили горожанам о важности использования световозвращателей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Инспекторы отдела по связям с общественностью Главного управления Нацполиции в области вместе с патрульными провели профилактические беседы с гражданами о безопасности пешеходов в темное время суток.

Также инспекторы дарили светоотражающие браслеты, которые легко размещаются на верхней одежде и делают пешехода более заметным для водителей.

“Напоминаем, что с наступлением темноты в наших городах сейчас следует быть более осмотрительными, чем обычно. Друзья, сделайте себя заметными на дороге, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных!” – призывали патрульные.

Фотофакт