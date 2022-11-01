В Украине завтра ожидается перепад температуры от -7 до +16, в Николаеве будет дождь

В субботу в Украине температура воздуха будет колебаться от -7 до +16 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, в Закарпатье от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В северных, центральных, восточных областях умеренный, ночью сильный снег, днем в центральных и восточных областях с переходом в дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла (на востоке страны 5-10 градусов тепла); в Кировоградской, Днепропетровской областях ночью около 0, днем 7-12 градусов тепла.

В южной части умеренные, ночью сильные дожди; температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 9-14, в Крыму до 16. В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях днем порывы 15-20 м/с.

Ресурс Вентускай сообщает, что в Николаеве завтра утром ожидается дождь. Днем будет без осадков и до +12 градусов.