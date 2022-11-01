С июля украинские визы получили всего десять россиян

За четыре месяца действия визового режима из россии право на въезд в Украину получили 10 россиян.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины, пишет hromadske.

Визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины.

Напомним, что визовый режим с россией заработал с 1 июля. В мае 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме. А в июне Кабинет министров принял решение о прекращении действия соглашения с рф о безвизовом режиме, действовавшем с 1997 года.