В Николаеве возобновят движение трамваев №3

В Николаеве с 19 ноября возобновят движение трамваев по маршруту №3.

Об этом сообщили в "Николаевэлектротрансе".

Трамвай будет двигаться от ЧСЗ по улицам Кузнецкая, 6-я Слободская до 10-й Военной. Возвращение в обратном направлении от 10-й Военной по улицам Потемкинская, Декабристов к ЧСЗ.

Изменения в маршруте движения связаны с проведением ремонтных работ по улице Потемкинской, где продолжает работать служба путей. Водителей призвали быть внимательными при движении на указанном участке проведения работ и обращать внимание на предупредительные знаки.