Украина наладила производство современных шлемов и бронежилетов, - Резников

Украина наладила собственное производство шлемов и бронежилетов, отвечающих стандартам НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Сейчас для армии хранят в резерве более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. Резников рассказал, что в следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности Сил обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт при необходимости может стать точечным дополнением.

“На столе передо мной – экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО. Подчеркиваю. То, что вы видите – не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.п. В Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности. Уверен, со временем эту проблему отечественный бизнес решит”, - пояснил он.

Украинские производители не только выполняли заказы для Минобороны, но и экспериментировали, создавали новые образцы, повышали качество. В частности, разработан бронежилет специально для наших защитниц с учетом особенностей телосложения, со средствами для перераспределения нагрузки.