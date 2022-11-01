«Николаевводоканал» показал фото и видео с результатами работы по ремонту водопровода из Днепра

На ГКП «Николаевводоканал» рассказали о результатах пятого дня с начала ремонта водопровода Днепр-Николаев.

Подходящие фото и видео предприятие опубликовало в Telegram.

Сегодня специалисты ГКП «Николаевводоканал» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» работали на третьем и четвертом поврежденном участке водопровода.

В течение дня они демонтировали треснувшую от взрыва 16-тонную задвижку и вырезали две разрушенные трубы, длиной по четыре метра.

Установлена одна труба длиной в четыре метра. В настоящее время на каждом участке производятся сварочные работы. Кроме того , необходимо установить еще одну новую трубу, которая тоже длиной четыре метра.

«Так что работы еще хватает, но мы на стадии завершения. Двигаемся дальше!» – добавили на предприятии.

Напомним, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, полностью возобновить поставки питьевой воды в Николаеве смогут только после ремонта электросетей в Херсонской области, а на это может уйти несколько недель.