«Наши люди – лучшие!»: В Снигиревке жители собственными силами начали восстанавливать разрушенный оккупантами понтонный мост

Жители освобожденной Снигиревки собственными силами начали восстанавливать Нововасильевский понтонный мост, который уничтожили оккупанты.

Об этом сообщил начальник Снигиревской ВГА Иван Кухта.

«Наши люди – лучшие! Я очень благодарен землякам и просто поражен упорством наших людей, которые уже самоорганизовались, и не дожидаясь помощи военной администрации, начали самостоятельно восстанавливать Нововасильевский понтонный мост, уничтоженный оккупантами. В свою очередь, постараюсь решить вопрос относительно безопасной переправы на территорию старостинского округа и скорейшей доставки туда гуманитарной помощи», - написал Кухта.