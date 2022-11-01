Жителей Снигиревки просят добровольно сдать оружие и боеприпасы

Жителей Снигиревки и окрестных населенных пунктов просят сдать оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

«Обращаюсь ко всем жителям громады с требованием о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Прошу всех обратиться в 10-дневный срок в отделение полиции по данному вопросу. В противном случае для граждан будет применена уголовная ответственность согласно действующему законодательству», – написал Кухта.