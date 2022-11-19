В субботу в Украине не запланированы аварийные отключения, применются только плановые

В субботу, 19 ноября, по всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«19 ноября, во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются», — говорится в сообщении.

Плановые отключения применяют в результате ракетных атак страны-террориста на энергосистему Украины. На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.

Применение почасовых отключений предусматривает, что определенные группы потребителей по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Ссылки на сайты облэнерго можно найти здесь.