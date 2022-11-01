«PEACE Да» и «PEACE Дюк»: Литовцы собираются купить для Украины еще два морских беспилотника

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов на покупку второго морского беспилотника и открыли сбор на третий.

Об этом литовский журналист и организатор сбора Андрюс Тапинас сообщил в Twitter.

«После предоставления Украине морского беспилотника «PEACE Дец», мы собрали еще $250 тысяч на второй под названием «Yes to peace» или «PEACE Да». И мы уже имеем 40 тысяч евро на третий «Duke of Peace» («PEACE Дюк»)», - говорится в твите.

Напомним, Украина создает свой флот морских беспилотников, чтобы защититься от российских кораблей. Беспилотники по морю могут добраться до противника и атаковать его. Вероятно, что подобным образом ранее Украина атаковала российские военные корабли в бухте Севастополя.

В частности, литовцы подарили Украине морской беспилотник и назвали его «PEACE Дец».