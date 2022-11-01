В освобожденный Херсон утром прибыл «Поезд к победе»

В субботу, 19 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон прибыл первый поезд.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Железнодорожники в максимально сжатые сроки восстановили поврежденную инфраструктуру, вернули к жизни вокзал Херсона и, наконец, подняли над ним украинский флаг.

«Сегодня на борту поезда находились пассажиры, которые приобрели билеты на первый рейс в Херсон в рамках нашего с платформой UNITED24 проекта «Билеты к победе»! Также очень символично, что отправление первого рейса в Херсон пришла делегация Европейской комиссии во главе с ее исполнительным вице-президентом Валдисом Домбровскисом. Спасибо Еврокомиссии за поддержку. Херсон – это Украина и часть европейской семьи», - говорится в сообщении.

По информации главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, также в город прибыл почтовый вагон от «Укрпочты» - таким образом жителям доставили посылки, прессу и продукты питания.

В «Укрзалізниці» добавили, что первому херсонскому рейсу предшествовало исполнение Олегом Скрипкой не менее символической песни «Родной город, город Херсон» в холле Центрального железнодорожного вокзала.

Тем, кто не успел на первый рейс, в «Укрзалізниці» напомнили, что есть возможность приобрести благотворительный билет на второй и третий рейсы в Херсон или 5 других, пока оккупированных городов: https://concert.ua/ru/events/ kvitki-do-peremogi.