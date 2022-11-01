Немецкие САУ Gepard оказались эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136

С начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Эти зенитки являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине в Twitter.

САУ используют для защиты объектов критической инфраструктуры.

«На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Напомним, украинский государственный завод "Радиореле" (Харьков), детали производства которого были обнаружены в иранских БПЛА Shahed-136 и Mohajer-6, активно сотрудничал с россией до 2016 года.