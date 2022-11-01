Специалисты «Николаевводоканала» шестой день продолжают ремонтировать водопровод из Днепра

На НКП «Николаевводоканал» рассказали о результатах шестого дня с начала ремонта водопровода Днепр-Николаев.

Подходящие фото и видео предприятие опубликовало в Telegram.

Сегодня несколько бригад предприятий МКП «Николаевводоканал» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» работали на третьем и четвертом поврежденном участке.

«Уже установили еще одну трубу длиной в четыре метра, вместо треснувшей 16-тонной защелки. Также производятся сварочные работы как снаружи, так и внутри труб. Место работ осмотрел руководитель НКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко и отметил, что бригады будут восстанавливать водопровод и завтра», - говорится в сообщении.

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Напомним, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, полностью возобновить поставки питьевой воды в Николаеве смогут только после ремонта электросетей в Херсонской области, а на это может уйти несколько недель.