Гендиректор ДТЭК просит украинцев по возможности покинуть страну на зиму, чтобы уменьшить энергопотребление

Украинцев призвали рассмотреть возможность выезда из страны на зимний период.

Об этом сказал в интервью BBC генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, это поможет сэкономить электроэнергию после повреждения почти половины энергосистемы Украины массированными ракетными ударами рф.

«Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным», - сказал он.

По словам Тимченко, с каждым новым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение ее потребления, является ключом для ее сохранения. Он отметил, что украинцы должны рассматривать выезд из Украины как способ помочь своей стране выиграть войну против россии.

«Если они (украинцы, - ПН) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», - заявил Тимченко.

Гендиректор ДТЭК пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат.

«Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что потребляя меньше или выезжая, они также вносят свой вклад», - добавил Тимченко.

Напомним, в случае блекаута Украина сможет запустить энергосистему за 3-10 дней.