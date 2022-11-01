Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью остался без электричества, – горсовет

Город Нетешин Хмельницкой области, в котором находится Хмельницкая АЭС, остался без света на неопределенное время.

Об этом 19 ноября сообщил местный горсовет в Facebook.

По сообщению «Хмельницкоблэнерго», в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города. К электросети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды в город», – говорится в сообщении.

Позже в горсовете добавили, что графиков отключений электросетей, даже ориентировочных, в Нетешине в ближайшее время не будет, поскольку речь идет об аварийном выключении.

«Как гласит народная мудрость: «Хотелось, чтоб было как лучше, а вышло как обычно». Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать», – заявили местные власти.

В Нетешине, по данным на сайте городской общины, проживает около 36 тысяч человек.

В «Укрэнерго» сообщали, что надеются провести 19 ноября без аварийных отключений.