За последние 10 лет английский стал самым распространенным иностранным языком в Эстонии, сменив русский.

Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии по результатам анализа данных переписи населения, завершившейся в начале 2022 года.

В ведомстве отметили, что 76% жителей Эстонии владеют тем или иным иностранным языком. Каждый второй житель страны знает один иностранный язык, каждый третий может говорить на двух иностранных языках. Среди тех, кто владеет иностранными языками, 13% владеет тремя и 3% - по меньшей мере на четырех иностранных языках.

Главным образом, в Эстонии растет количество говорящих на английском. Русский язык остается вторым по популярности иностранным, которым владеет значительная часть населения страны. Также в группе популярных иностранных языков – финский и немецкий языки.

Как отмечает статуправление, больше всего владеют иностранными языками лица 15-29 лет. Старшее поколение почти не владеет иностранными языками.

В Таллине на любом иностранном языке говорит 81% населения, в Тарту - 82%.

Среди украинцев, проживающих в Эстонии, 28% владеют тем или иным иностранным языком.

Говорящих только на родном языке больше всего среди россиян, среди которых 40% не владеют ни одним иностранным языком.