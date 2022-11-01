Подготовка к зиме, разминирование и эвакуация: Ким и Верещук рассказали о работе на деоккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины

Ирина Верещук В Николаеве 19 ноября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук с представителями региональных властей обсуждали дальнейшую работу по восстановлению недавно освобожденных территорий Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

– На сегодняшний день я вижу несколько проблем, которые мы будем обсуждать с международниками, а также на заседании Координационного штаба, который будет проходить здесь в Николаеве. Мы сегодня понимаем, как решать эти проблемы. Речь идет о подготовке к зиме. Температура падает. Мы понимаем, что быстро восстановить инфраструктуру не получится. Мы понимаем, что это ответственность местных, региональных и центральных властей. Мы понимаем, что от нашей координации с международными партнерами, с нашими союзниками из правительств других стран, с волонтерским братством, с общественным сектором, со всеми вместе нам удастся пройти зимний период и эффективно отработать. Мы сегодня имеем несколько направлений, когда мы говорим о подготовке к зиме. А именно обеспечение топливом: древесина, брикеты, уголь и все, что поможет нашим гражданам согреть свои дома. Мы были свидетелями вагонов с топливом, прибывших в Николаевскую область. Еще раз хочу поблагодарить руководство, а именно Виталия Кима и его команду, что они быстро заключили все соглашения и все организовали. И сегодня мы видим результат. День-два и в громадах дрова будут в домах людей. Также мы говорим о поиске генераторов. Нам нужно найти большое количество генераторов и топлива для них, чтобы обеспечить наши больницы, социальную инфраструктуру, пункты обогрева, «пункты Несокрушимости». Президент Украины Владимир Зеленский определил четкую задачу властям на всех уровнях обеспечить «пунктами Несокрушимости» все населенные пункты, чтобы люди знали, куда они могут прийти, если долго нет света, отопления, связи. Очевидно, что нужен островок, где это можно найти, – сказала Верещук.

Ирина Верещук также отметила, что особое внимание уделяется определенным категориям населения, нуждающимся в большей поддержке.

– У меня как у министра есть еще определенные приоритеты, а именно это уязвимые категории населения, маломобильные, люди с инвалидностью, пожилые люди и женщины с детьми. У нас есть программа ЮНИСЕФ, которая теперь помогает обеспечить зимней одеждой всех детей на прифронтовых территориях. Мы как раз с господином Виталием обсуждали логистику. У нас есть уже необходимое количество зимней одежды, включая обувь, все, что нужно, чтобы особенно наши многодетные семьи, малообеспеченные семьи смогли пережить зиму, чтобы наши детки были одеты и им было тепло. Мы будем обсуждать на нашем совещании еще несколько аспектов. М говорим о том, что международное сообщество должно быть очень реактивным, быстро реагировать именно на запросы руководства ОВА, поскольку они являются хабами, координирующими работу между центральной властью и местными общинами. И моя задача – скоординировать работу международных организаций, чтобы помощь была адекватной и быстрой. У нас нет времени на ошибки. Мы должны работать и побеждать, – отметила она.

Ирина Верещук подчеркнула, что сейчас многие процессы зависят от разминирования деоккупированных территорий Николаевщины и Херсонщины, что позволит активнее проводить последующую работу по восстановлению регионов.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также отметила, что важным вопросом остается эвакуация из недавно освобожденных территорий, поскольку многие хотят выехать в регионы с более уцелевшей инфраструктурой. Этот процесс полностью добровольный, относительно принудительной эвакуации у правительства планов нет. По ее словам, власти подготовили транспорт, пункты приема граждан и обеспечение другими необходимыми вещами.

– По всем где оккупированным пунктам есть представители власти: глава ОТГ, староста и так далее, собирающие информацию о том, кто хочет эвакуироваться. В Николаеве сделан такой транзитный пункт, в котором до недели можно находиться, а дальше идет распределение между регионами, потому что ситуация повсюду разная. Когда собираются группы, они транспортируются к тем, кто готов принимать, учитывая и пожелания людей. По всей Украине сейчас созданы места для людей, желающих переместиться с деоккупированных территорий, – добавил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Виталий Ким Также Верещук и Ким попросили граждан не спешить с возвращением на деоккупированные территории к сообщениям ГСЧС и военных, поскольку оккупанты оставили много взрывоопасных ловушек.