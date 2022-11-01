Google запускает беспилотные такси в Калифорнии: Они будут двигаться со скоростью 105 км/ч

Waymo, подразделение материнской компании Google – Alphabet, получило разрешение регулятора на тестовые поездки беспилотного такси в Калифорнии.

Об этом сообщает Engadget.

Теперь Waymo сможет запустить сервис беспилотных такси по всему Сан-Франциско и в пригородах. Автомобили сервиса имеют разрешение двигаться со скоростью 105 км/ч и круглосуточно, но компания пока не может взимать плату за поездки.

Пока сервис будет предлагать бесплатные поездки «отдельным представителям общественности».

Департамент автотранспорта Калифорнии недавно позволил Waymo взимать плату за полностью автономные поездки. Однако, компания все еще должна получить разрешение на беспилотное движение.

Как и другому беспилотному сервису – Cruise, Waymo, скорее всего, не будет позволено запускать такси во время сильного тумана и дождя. Waymo планирует использовать искусственный интеллект и датчики для создания карт погоды в реальном времени в Финиксе и Сан-Франциско.