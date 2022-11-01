Любителя «русского мира» из Молдовы не пустили в Украину

На днях в пункте пропуска «Староказаче» украинские пограничники отказали во въезде гражданину Молдовы, который оказался «поклонником» российских властей.
Об этом сообщает ГПСУ.
В результате углубленного осмотра личных вещей 25-летнего иностранца, следовавшего на въезд в Украину, пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в его мобильном телефоне материалы пророссийского пропагандистского характера, в том числе с изображением враждебной символики в поддержку армии «освободителей» и фотографии власти оккупантов.
Иностранцу в пропуске через государственную границу отказали и запретили въезд на территорию Украины.
«Стоит отметить, что меры по недопущению пропуска в Украину поклонников «русского мира и братства» на границе проводятся системно. В течение октября-ноября на этом участке границы пограничники обнаружили и запретили въезд в наше государство трем таким лицам», - говорится в сообщении.