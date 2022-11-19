«Мы должны уменьшить нагрузку на сеть»: В Минэнерго сообщили, что ситуация с энергоснабжением в стране сложная, но контролируемая

Министерство энергетики Украины заявило, что ситуация с энергоснабжением в стране сложная, но контролируемая.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

«Опровергая панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы», - заявили в министерстве.

Также там обратились к украинцам с единственным призывом уменьшить нагрузку на сеть: «Должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%».

«Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры 24/7 и ежедневно возвращают свет и тепло в дома миллионам потребителей. Сохраняйте спокойствие и доверяйте энергетикам!» – резюмировали в министерстве.

Напомним, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинцам по возможности лучше покинуть страну на зиму, чтобы уменьшить энергопотребление.