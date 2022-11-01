Украинский мультфильм победил на Фестивале анимационных студий в Париже

Анимационная сказка «Украдений місяць. Кум» победила на фестивале анимационных студий в Париже в номинации «Лучшая история».

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила режиссер и автор сценария Ольга Захарова, пишет ШоТам.

Как рассказывает автор, фильм был создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Это рождественское происшествие. История Любви, Добра, Храбрости и Чести, пронизанная духом украинских легенд о казаках, образами рождественских семейных традиций и праздников. Украинская деревня, живущая тихой и спокойной жизнью, оживает накануне Рождества – наполняется песнями, музыкой, духом вкусного жаркого и праздника», – говорится в сообщении.

Автор сценария Ольга Захарова рассказала, что работа над мультфильмом продолжалась почти три года. В мультфильме много смыслов, которые со временем стали еще более актуальными.

«Украдений місяць. Кум» показывает украинскую деревню, которая, живя тихой и спокойной жизнью, оживает в канун Рождества — наполняется песнями, музыкой, духом вкусного жаркого и праздника.

Казак Василий вместе с детьми изготавливает Рождественскую звезду, чтобы вечером дети могли поздравить крестных родителей колядками. Жена Василия, Екатерина, возится у печи, готовит праздничный ужин.

Одиноко, в стороне от общины в селе живет казак-характерщик Кум. Никто, даже старая баба Карпиха, разносящая селом сплетни, не знает, кем он был и откуда сюда пришел. Кремёзная телосложение Кума и уединение вызывают оторопь у взрослых жителей села, но не у детей.

Дети чувствуют, что казак тщательно скрывает от людей свою тайну. Но им скорее интересно, чем страшно. В самом деле, когда-то давно…

Издание отмечает, что производством детской сказки продолжительностью 24 минуты занимается кинокомпания "Магика-фильм" и Dual Flame.