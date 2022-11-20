На дне озера в Норвегии обнаружили корабль 700 лет

Археологи в Норвегии совершили новое открытие. Во время обследования одного из водоемов был замечен корабль на дне. Считается, что возраст может достигать более 700 лет.

Об этом со ссылкой на Science Norway пишет Фокус .

Находку обнаружили в одном из самых больших озер страны — Мьоса. Морской археолог сравнивает его с большим фьордом. Когда-то в этих водах проходили торговые пути. Поэтому часто здесь находят обломки лодок.

В то же время глубже 20-30 метров никто никогда не исследовал. Остальные корабли находили только на мелководье дайверы-археологи. Однако несколько недель назад начали исследовать водоем глубже с помощью новейших технологий. Двухнедельное картографирование охватило площадь 40 квадратных километров.

Подводный аппарат смог обнаружить обломки корабля на глубине 410 метров. Судно имеет 10 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Исследователи полагают, что когда-то это был большой корабль.

Один из исследователей Ойвинд Одегорд предположил, что корабль уже находился на дне. Возможно, в результате столкновения с чем-то. Также заметили, что некоторые элементы металла стали ржаветь. Предварительно национальные СМИ объявили, что это корабль викингов.

Но Одегорд указал, что это не так. Ведь у викингов было рулевое весло со стороны. В то же время у обнаруженного корабля оно находится в задней части. Именно такое расположение было популярно в средние века. Поэтому это позволяет считать, что корабль в возрасте около 700 лет. Также исследователи отметили, что корабль построен в соответствии со скандинавскими традициями. Кроме того, его остатки должны быть в отличном состоянии из-за пресной воды.

Археологи отметили, что в начале XII-XIII вв. на Мьосе происходили огромные морские сражения. Также в это время с помощью этого водоема перевозили различные товары из Осло.

Затонувший корабль планируют приподнять. Однако с помощью роботов это будет сверхсложная задача. Ученые также пытались получить больше качественных снимков, но не смогли из-за сильного течения.

Исследователи надеются, что в ближайшее время удастся обнаружить еще несколько кораблей. Следующие пять лет Мьосу будут исследовать более тщательно.