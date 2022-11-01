В Испании ученые нашли окаменелости морской черепахи величиной с легковой автомобиль

Ученые обнаружили окаменелости одной из самых больших морских черепах в мире — фрагментированный и почти полный таз, а также части панциря свидетельствуют о том, что морской гигант жил на Земле около 83 миллионов лет назад.

Об этом пишет Reuters.

Древняя черепаха носит имя Leviathanochelys aenigmatica. Размер этой рептилии почти сравнялся с самой большой черепахой в истории — Archelon, жившей примерно 70 миллионов лет назад и достигавшей 4,6 метра в длину.

"Leviathanochelys была так же длинна, как Mini Cooper, а Archelon - такого же размера, как Toyota Corolla", - сказал палеонтолог и соавтор исследования Альберт Селлес из Института каталонской палеонтологии (ICP).

Издание отмечает, что крупнейшей из когда-либо живших на Земле черепах считается Архелон, ученые предполагают, что они жили одновременно с Левиафанохели. Архелон жил в морях, окружающих Североамериканский континент и достигал невероятных размеров – 4,6 метра.

Предполагается, что Архелон жил на планете в период между 100,5 и 66 миллионами лет назад и мог достигать более 3 тонн в весе.