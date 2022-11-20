«Укрэнерго» не прогнозирует аварийных отключений на 20 ноября, будут действовать только плановые

В воскресенье, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Об этом сообщает НАК «Укрэнерго».

«Вчера нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты. Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решения, запитываем и держим баланс в энергосистеме. Для этого мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темноту, как это делают «энергетики» России совместно с их военными. Выдержка и мужество – то, что должны проявить этой зимой, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте», - говорится в сообщении.