В Николаевскую область прибыли 11 фур гумпомощи, 15 единиц техники и 5 пассажирских автобусов с Днепропетровщины

В пятницу в Николаевскую область прибыли 11 фур гуманитарной помощи, 15 единиц техники и 5 пассажирских автобусов из Днепропетровщины.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в социальных сетях.

Из 11 фур в Херсон передали четыре грузовика с пищевыми продуктами. В частности, с маслом, мукой, бакалеей и так далее.

Также вся техника пошла на нужды Херсона. А для Николаевской области было передано семь фур с продуктами, которые вскоре будут распределены на деоккупированные территории нашей области.

«Спасибо Днепропетровщине за помощь. Вместе к Победе!» - добавил Ким.

Напомним, ранее в Офисе Президента определили три области, которые помогут освобожденной части Херсонщины с восстановлением - это Николаевская, Одесская и Днепропетровская.