Бундесверу не хватает боеприпасов на 20 миллиардов евро: «Все остальное без них – ничто»

В немецкой армии заявили о дефиците боеприпасов, который придется закрывать годами.

Об этом заявила в интервью Bild am Sonntag комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль.

- Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму 20 млрд евро, – заявила она.

Эта сумма не была заложена в специальный фонд, созданный для перевооружения бундесвера, поэтому ликвидировать дефицит боеприпасов придется из ежегодного оборонного бюджета.

- Все остальное без боеприпасов – ничто. Ни один солдат этого не понимает, речь идет об их защите и безопасности, – цитирует Хёгль немецкое издание Focus.

Снаряжение немецких солдат также нужно быстро улучшить.

- Скорость, с которой войска получают личное снаряжение, для них индикатор того, действительно ли ситуация для бундесвера улучшается, – сказала она.

Напомним, ранее глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах Германии она должна прекратить ее поставку Украине.