Глава БФ «Развитие Коблево» Олег Боз вновь оказал помощь военнослужащим ВСУ

Благотворительный фонд "Развитие Коблево" поддерживает как гражданское население, так и воинов ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора. На этот раз глава благотворительной организации Олег Боз, узнав о нуждах военнослужащих, передал защитникам Николаевщины световые приборы высокой дальности для подсветки и уничтожения вражеских "шахедов", а впоследствии благотворитель передал бойцам еще один комплект резины на внедорожник, а также столь необходимые в военном быту печи-буржуйки.

Об этом сообщает koblevo.news.

– Поддерживать наших защитников – это не просто гражданская позиция, но и наша обязанность, а когда есть искреннее желание, то обязательно находятся и средства. Я считаю, что помогая фронту именно сегодня, особенно теми вещами, которые так необходимы в борьбе с врагом, мы совместно приближаемся к победе, поэтому и дальше наш фонд будет пытаться быть полезным и вести волонтерскую деятельность. Также хочу поблагодарить всех, кто не остается в стороне от потребностей наших военнослужащих и присоединяется к помощи, - рассказал председатель и основатель БФ "Развитие Коблево" Олег Боз.

Отметим, что вместе с волонтерами Березанщины и Николаевского района команда Благотворительного фонда "Развитие Коблево" держит крепкую и уверенную позицию поддержки защитников ВСУ. Также благотворители не обходят вниманием и потребности мирного населения, особенно тех уязвимых категорий жителей общин, которые в условиях военного положения нуждаются в помощи и заботе.

Олег Боз всегда говорит, что помогать другим не так трудно, особенно когда это желание искреннее, а для общего доброго дела всегда находятся партнеры, единомышленники и неравнодушные люди.