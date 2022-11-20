Украинским женщинам за героизм на войне присудили премию имени Маккейна

Премия имени сенатора Джона Маккейна, которую вручают в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе, в этом году присуждена всем женщинам Украины.

Об этом в Галифаксе объявил сын покойного сенатора Джек Маккейн, сообщает Укринформ.

- Мы хотим отметить смелость и вклад женщин Украины… Храбрые женщины, пытающиеся уберечь свои семьи, отправляют сыновей и мужчин на войну и воюют сами, защищая страну от путинской агрессии, - сказал Маккейн.

Он подчеркнул, что украинские женщины "сами того не желая, стали героинями, демонстрируя отвагу, честь и достоинство, вдохновляющее нас всех".

- Мир видит, как женщины по всей Украине дают отпор агрессору, спасаются вместе с семьями, помогают после бомбардировок, поддерживают военные усилия, воюют на передовой и слишком часто хоронят убитых россиянами, - отметил Джек Маккейн.

Украинских женщин на форуме представляла супруга Президента Елена Зеленская, выступление которой состоялось в формате видеообращения. Она напомнила, что в Киеве есть улица имени Джона Маккейна.

Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе вручается лицам, проявившим особое лидерство в стремлении к справедливости.