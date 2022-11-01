В Украине из-за войны работу потеряли 5 миллионов человек

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время Польско-Украинского экономического форума.

Она отметила, что из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек, что существенно повлияло на рост уровня безработицы.

«Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу», — отметила Бережная.

Заместитель министра добавила, что в соседней Польше сейчас около 1,5 миллиона украинцев сейчас находятся по программе временно защиты.