«Делаем все возможное и невозможное», - Зеленский о возобновлении электроснабжения

В энергетике Украины круглосуточно идет ремонт и восстановление сетей и технических возможностей поставки, а также разминирование линий электропередач.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Удалось облегчить ситуацию в части регионов, где еще вчера было очень много реальных проблем. В этот вечер стабилизационные отключения в 15 областях и в Киеве тоже. Больше всего – Виннитчина, Сумщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Франковщина, Киевщина и столица. Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и громадам. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев, - сказал Зеленский.