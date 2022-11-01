«Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим!»: Президент поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Достоинства и Свободы и подчеркнул, что у украинцев остаются неизменными эти две наибольшие ценности.

Об этом он сказал в видеообращении.

– Кое-что остается неизменным. Это ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для нас главное. Две ценности, неразрывно сплетенные, как правый и левый берега Днепра. Как синий и желтый цвета. Как слова Чубинского и музыка Вербицкого. Как две нити узора на вышиванке, где зашифрован наш генетический код. Это достоинство и свобода, – сказал Президент.

Он добавил, что украинцы всегда об этом помнили и «не имеем права забыть, всегда это ценили и не имеем страха защищать».

– Мы всегда знали, чего хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Это увидели друзья и враги. Союзники и партнеры. Убедились мы сами. Кто-то – еще раз. Некоторые – впервые. Но все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы, – сказал Президент.

Он отметил, что мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену и никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь.

– И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся, – подчеркнул Зеленский.