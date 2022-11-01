Бойцы ВСУ показали, как выглядит здание СБУ в Херсоне - из-за большого количества мин сооружение, возможно, придется взорвать

Российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании Службы безопасности Украины в деоккупированном Херсоне, одну из них нашли даже под принтером.

Об этом сообщает спикер ОК Юг Владислав Назаров.

По его словам, оккупанты заложили мину МЛ7 под принтером в одном из кабинетов в здании СБУ. Похожие «сюрпризы» были обнаружены возле снимаемых устройств.

«Многие такие находки относятся к несъемным устройствам. Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения», - написал он в телеграмме.

Ранее сообщалось, что около 30% территории Украины заминировано.